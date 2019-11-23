بالفيديو - عودة مجنونة في ألمانيا.. دورتموند ينقذ شرفه أمام بادربورن الأخير

تجنّب بوروسيا دورتموند الهزيمة في مباراة مجنونة أمام ضيفه بادربورن، واكتفى بالتعادل 3-3 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بافتتاح الجولة 12 من الدوري الألماني.

بادربورن تقدّم بثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول عن طريق ستريلي مامبا في مناسبتين، وجيريت هولتمان.

قبل أن يعود دورتموند في الشوط الثاني بأهداف جيدون سانشو، وأكسيل فيتسل، وماركو وريس.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، ويرفع بادربورن رصيده إلى 5 نقاط في المركز 18 –الأخير-.

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العودة المتأخرة حافظت لـ دورتموند على سجله التاريخي خاليا من الهزائم أمام بادربورن.

لكن التقدم كان من نصيب بادربورن أولا في الدقيقة الخامسة بواسطة المهاجم ذي الأصول الكونغولية مامبا.

اللاعب نفسه عاد في الدقيقة 37 وسجل الهدف الثاني بعد انطلاق مرتدة سريعة.

كوارث دورتموند الدفاعية تواصلت عندما أضاف هولتمان هدفا ثالثا في الدقيقة 43، كان بمثابة ضربة قاضية لأصحاب الأرض.

لكن، ولأن المستحيل ليس ألمانيًا، فقد قلّص دورتموند الفارق مباشرةً بعد العودة من الاستراحة بواسطة سانشو في الدقيقة 47 بعد تمريرة أشرف حكيمي.

الهدف الثاني تأخر كثيرا حتى الدقيقة 84، وسُجل بواسطة البلجيكي فيتسل بضربة رأسية بعد عرضية ماتس هوميلس.

أما التعادل القاتل فأتى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية أخرى من القائد رويس هذه المرة بعد عرضية سانشو.

تعادل أزّم أكثر من وضع دورتموند في الجدول، لكنه أبقى أسود الفيستفاليا شامخين.

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