أكرم توفيق بعد التتويج: مشهد الجماهير أجبرنا على القتال

نسب أكرم توفيق لاعب وسط المنتخب الأولمبي الفضل في التتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى الجماهير التي ساندتهم في استاد القاهرة.

مصر تفوقت على كوت ديفوار في مباراة ملحمية امتدت للأشواط الغضافية وانتهت 2-1 قبل دقائق من النهاية.

وقال توفيق عقب اللقاء لقناة "تايم سبورتس": "نهدي الفوز للجماهير التي ساندتنا ويا رب يكرمنا، ونسعى لتحقيق شيء في أولمبياد طوكيو".

وأضاف "استقبلنا هدفا لكن أفقنا أنفسنا بسرعة، وركزنا من أجل تسجيل الهدف الثاني، كنا نموّت أنفسنا من أجل الجماهير المتواجدة في الملعب".

































































































































































































































































































توفيق أشار "إنها أول مرة في حياتي أصاب بشد ولكن لم نرى سوى صورة الجماهير أمامنا، نصف الفريق أصيب بشد لكن مشهد الجماهير صعّب من فكرة مغادرتهم بشكل حزين".

وأتم لاعب الجونة "أود توجيه رسالة شكر إلى شخص ربما لا تعرفه الناس وهو كابتن قنديل الذي رباني وله فضل كبير علي بعد ربنا، وأقوله له: ربنا يخليك لي".

البطولة تعني إكمال مصر لسلسلة الفوز بطل بطولات أمم إفريقيا بمختلف الأعمار السنية.

التتويج هو الأول لمنتخبات مصر بمختلف فئاتها العمرية منذ عام 2013 حين توج منتخب الشباب بلقب أمم إفريقيا، والأول على أرض مصر منذ التتويج بكأس الأمم الإفريقية للكبار عام 2006 على حساب كوت ديفوار أيضا.

مبروك لمصر اللقب، وجيل جديد رائع ومبشر للمستقبل.

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