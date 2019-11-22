غريب: لم أشك واحد بالمليون في الفوز باللقب.. الآن سأنام بأريحية

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 23:14

كتب : FilGoal

شوقي غريب - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

لم تهتز ثقة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في لاعبيه رغم التعادل مع كوت ديفوار 1-1 في الوقت الأصلي.

مصر تخطت ساحل العاج بهدفين لهدف في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعدما امتدت المواجهة لأشواط إضافية، لتتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخها.

وغريب قال عقب المباراة: "لم أشعر أن المباراة تهرب مننا، كان هناك سيناريو نرسم ونخطط عليه منذ البداية. لم أشك واحد في المليون في خسارتنا".

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وأضاف لـ"بي إن سبورتس" "في النظام الجديد من حقي إجراء 4 تغييرات مع الشوط الإضافي لكني أجريت 3 للاستمرار بنفس القوة وتنفيذ التكتيك الذي غيّرناه أكثر من مرة ونفذه اللاعبون بشكل إيجابي".

وتابع "ستصبح أول مرة أنام فيها بأريحية إذ لم أنم في اليوم أكتر من ساعتين منذ بداية البطولة. 20 شهرا ونحن نتمرن ونستعد لهذه البطولة، ولعبنا مع مدارس كروية كبيرة. كل شيء كان مدروسا، مستوى اللياقة البدنية كان رائعا واستطعنا اللعب لمدة 120 دقيقة".

وأشار "كل من يتكلم عن اختيار 3 لاعبين فوق السن ليس من حقه. الموضوع خاص بالجهاز الفني فقط، كل مصر ترشح لاعبين ولكني أقول لا يجب أن ترشحوا أحدا لأن المنتخب الأولمبي اخترناه من بين أكتر من 30 ناديا، ونحن من سنختار في النهاية من ينضم لنا".

غريب أتم "هذه الجماهير كانت في نفس الملعب من 3 شهور وغادرت وهي حزينة والآن يستحقوا هذه الفرحة. أشكر كل من ضحى من أجل هذا الإنجاز".

البطولة تعني إكمال مصر لسلسلة الفوز بطل بطولات أمم إفريقيا بمختلف الأعمار السنية.

التتويج هو الأول لمنتخبات مصر بمختلف فئاتها العمرية منذ عام 2013 حين توج منتخب الشباب بلقب أمم إفريقيا، والأول على أرض مصر منذ التتويج بكأس الأمم الإفريقية للكبار عام 2006 على حساب كوت ديفوار أيضا.

مبروك لمصر اللقب، وجيل جديد رائع ومبشر للمستقبل.

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