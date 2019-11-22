محمد صلاح: مبروك لجماهير مصر اللقب وأتمنى استمرارهم في المدرجات

هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، الجماهير المصرية على لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

منتخب مصر الأولمبي توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة".

وأضاف "تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويا رب يفضلوا في الاستاد دايما".

ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما. pic.twitter.com/GqbRGuYltb — Mohamed Salah (@MoSalah) November 22, 2019

منتخب مصر كان قد تأهل أيضا لأولمبياد طوكيو 2020 ببلوغ نهائي البطولة في وقت سابق.

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