محمد صلاح: مبروك لجماهير مصر اللقب وأتمنى استمرارهم في المدرجات

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 23:03

كتب : FilGoal

محمد صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، الجماهير المصرية على لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

منتخب مصر الأولمبي توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة".

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وأضاف "تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويا رب يفضلوا في الاستاد دايما".

منتخب مصر كان قد تأهل أيضا لأولمبياد طوكيو 2020 ببلوغ نهائي البطولة في وقت سابق.

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