أبو تريكة بعد تتويج الأولمبي بأمم إفريقيا: مجهود كبير وروح عظيمة

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 22:55

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - كوت ديفوار

أشاد محمد أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية والنادي الأهلي بالمنتخب الأولمبي بعد تتويجه بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخه.

مصر تخطت كوت ديفوار بهدفين لهدف بعد مباراة ملحمية امتدت للأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يمنح رمضان صبحي الفراعنة هدف التتويج.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه على "تويتر": "مليون مبروووووك لمنتخبنا الأولمبى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن جدارة واستحقاق".

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وأضاف "مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة.. مبروك لمصر".

البطولة تعني إكمال مصر لسلسلة الفوز بطل بطولات أمم إفريقيا بمختلف الأعمار السنية.

التتويج هو الأول لمنتخبات مصر بمختلف فئاتها العمرية منذ عام 2013 حين توج منتخب الشباب بلقب أمم إفريقيا، والأول على أرض مصر منذ التتويج بكأس الأمم الإفريقية للكبار عام 2006 على حساب كوت ديفوار أيضا.

مبروك لمصر اللقب، وجيل جديد رائع ومبشر للمستقبل.

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