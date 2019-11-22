صبحي أفضل حارس مرمى في إفريقيا تحت 23 عاما.. ومصر تفوز "باللعب النظيف"

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

محمد صبحي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

فاز محمد صبحي بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأولمبي ظفر باللقب وقهر كوت ديفوار في نهائي امتد لوقت إضافي بهدفين مقابل هدف واحد. (طالع التفاصيل)

ولعب صبحي كل دقائق البطولة على مدار 5 مباريات، واهتزت شباكه 4 مرات.

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وحافظ صبحي على نظافة شباكه في الافتتاح أمام مالي، وفي نصف النهائي أمام جنوب إفريقيا.

حارس مرمى الزمالك لم يكن المصري الوحيد المتوج بجائزة فردية، إذ فاز مصطفى محمد بجائزة هداف البطولة، ورمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما فاز منتخب مصر بجائزة اللعب النظيف في البطولة.

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