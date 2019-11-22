هل أثر الكسل على مسيرة جمال حمزة؟ نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق يرد.

وما سر تألقه الدائم أمام الأهلي، بجانب سر عدم طول مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

كلها أمور يكشف عنها جمال حمزة لـ FilGoal.com

جمال حمزة يختبر معلوماته عن تاريخ الزمالك.. كم إجابة صحيحة سيحصل عليها؟

جمال حمزة يجيب ليه كان مميز فى ماتشات القمة ضد الأهلى

جمال حمزة: حازم إمام وشيكابالا أكتر اتنين فهموني في الملعب وده أجمل هدف في مسيرتي

سألنا جمال حمزة إيه ردك على كلام البعض بأنك كنت لاعب كسول؟ وده كان رده

جمال حمزة: الخوف من جماهير بعض الفرق كان أحد أسباب عدم انضمامي بكثرة لمنتخب مصر

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