خاص حوار في الجول – جمال حمزة يتحدث عن سر تألقه أمام الأهلي.. وهل أثر "الكسل" على مسيرته

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 19:02

كتب : حامد وجدي

جمال حمزة - الزمالك

هل أثر الكسل على مسيرة جمال حمزة؟ نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق يرد.

وما سر تألقه الدائم أمام الأهلي، بجانب سر عدم طول مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

كلها أمور يكشف عنها جمال حمزة لـ FilGoal.com

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