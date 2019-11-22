تشكيل مصر – "جاهزون لسرقة الكأس".. شوقي غريب يعلن أسماء كتيبته للنهائي

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 18:41

كتب : عاطف شادي

مصر الأولمبي

حافظ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على قوام فريقه الأساسي الذي خاض به لقاء جنوب إفريقيا ودفع به أمام كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره كوت ديفوار اليوم الجمعة في استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وضمن المنتخبان بالفعل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ولم يفز أي من المنتخبين من قبل بلقب تلك البطولة التي تقام في نسختها الثالثة بعد عامي 2011 و2015.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: أسامة جلال- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكام"

في الوسط: كريم العراقي- أكرم توفيق- عمار حمدي- أحمد أبو الفتوح

في الهجوم: عبد الرحمن مجدي- مصطفى محمد- رمضان صبحي

ودخل منتخب مصر إلى استاد القاهرة وهو يرتدي قناع المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل" من أجل اقتناص الكأس.

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