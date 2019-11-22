مؤتمر جوارديولا: أهلا بعودة مورينيو.. ولامبارد متسق مع أفكاره

أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي على فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي، ورحب بعودة جوزيه مورينيو في منصب مدرب توتنام.

ويستضيف حامل لقب الدوري، فريق تشيلسي في مباراة تحمل صراعا على المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر.

بيب قال في المؤتمر الصحفي: "تشيلسي في السنوات الأخيرة أصبح فريقا رائعا".

وتطرق للحديث على مدرب البلوز: "لامبارد مدرب متسق مع أفكاره، لذلك هناك نتائج، أنا سعيد له، لا أعرفه بشكل جيد، لكنني حصلت على بعض المعلومات عنه هنا وهو شخص ممتاز".

وأضاف "أقول عندما تعرف النادي تكون ميزة جيدة ولامبارد يعرف تشيلسي بشكل ممتاز، الإعلام والجماهير واللاعبين، بعد تدريبه لدربي كاونتي تولى مهمة فريق كبير وصعب".

وبشأن عودة مورينيو للدوري الإنجليزي من بوابة توتنام "أعتقد أنكم (الصحافة) تعرفون مورينيو أفضل مني. قضى العديد من السنوات هنا، أهلا بعودته، إنه مدرب رائع وأثق في قدرته على تقديم عمل جيد".

وأشار "عندما يرحل مدرب تريد أن يكون ناديك في وضع أفضل من اللحظة الراهنة، هذا حدث ولكن القرارات اتُخذت ولا يوجد شيئا آخر لقوله".

وعن الإصابات "اللاعبون اللائقون عقب مباراة ليفربول لا زالوا كما هم، ومن هم مصابين ظلوا على نفس الحالة في الأشهر الأخيرة".

وواصل "إيدرسون عاد للتدريبات في الأيام الأخيرة بدون ألم".

وعن صراع الصدارة مع ليفربول "منذ أسابيع قليلة كان الفارق نقطتين، الآن الفارق 4 نقاط ربما يصل إلى 6 في الأيام القادمة، لا زال هناك وقت طويل ونحن نركز على المباراة القادمة".

مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، وعلى بُعد نقطة واحدة.

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