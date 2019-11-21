طه إسماعيل: كهربا صفقة مفيدة لـ الأهلي.. وهذه أهم ميزة في فايلر

قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي سيكون صفقة مفيدة للنادي الأحمر حال ضمه.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الأهلي

وقال طه إسماعيل لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الخميس: "كهربا سيكون صفقة مفيدة جدا للأهلي وذلك بسبب قدراته الفنية الكبيرة".

وعن هل تم عرض ضم كهربا على اللجنة الفنية للأهلي أجاب "لم يحدث حتى وقت رحيلي".

وأكمل "ما أقوله هو رأيي الشخصي فهو لاعب هام للغاية وتستطيع توظيفه في أكثر من مركز كالجناح الأيمن والأيسر أو المهاجم".

وأردف "حال تعاقد الأهلي مع كهربا سيمثل إضافة كبيرة".

وعن ريني فايلر قال طه إسماعيل: "شددنا على أهمية التتويج بدوري أبطال إفريقيا وقت التعاقد معه".

وعن أكبر مميزات المدرب السويسري علق "قدرته على توظيف اللاعبين في أكثر من مركز، هذا الأمر يخلق ميزة كبيرة للأهلي أمام منافسيه".

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