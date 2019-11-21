طه إسماعيل: كهربا صفقة مفيدة لـ الأهلي.. وهذه أهم ميزة في فايلر

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 19:32

كتب : أحمد الخولي

احتفال كهربا بهدفه في شباك كينيا

قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي سيكون صفقة مفيدة للنادي الأحمر حال ضمه.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الأهلي

وقال طه إسماعيل لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الخميس: "كهربا سيكون صفقة مفيدة جدا للأهلي وذلك بسبب قدراته الفنية الكبيرة".

وعن هل تم عرض ضم كهربا على اللجنة الفنية للأهلي أجاب "لم يحدث حتى وقت رحيلي".

أخبار متعلقة

الأهلي لـ في الجول: حصلنا على موافقة بحضور الجماهير في السلام إفريقيا والقاهرة محليا أبو ريدة يهنئ المنتخب الأولمبي بالتأهل للأولمبياد مؤتمر غريب: أشكر المنتقدين.. والفوز بكأس الأمم إنجاز خاص نطمح جميعا له مؤتمر رمضان: تأهلنا للأولمبياد لا يعني التهاون ضد كوت ديفوار.. وكلمة لشوقي غريب القيعي لـ في الجول: صورتي مع كهربا؟ غير حقيقية

وأكمل "ما أقوله هو رأيي الشخصي فهو لاعب هام للغاية وتستطيع توظيفه في أكثر من مركز كالجناح الأيمن والأيسر أو المهاجم".

وأردف "حال تعاقد الأهلي مع كهربا سيمثل إضافة كبيرة".

وعن ريني فايلر قال طه إسماعيل: "شددنا على أهمية التتويج بدوري أبطال إفريقيا وقت التعاقد معه".

وعن أكبر مميزات المدرب السويسري علق "قدرته على توظيف اللاعبين في أكثر من مركز، هذا الأمر يخلق ميزة كبيرة للأهلي أمام منافسيه".

طالع أيضا

مؤتمر مورينيو: بوكيتينو رائع ومرحب به دائما.. لن أرتكب أخطاء الماضي بل أخرى جديدة

الأهلي لـ في الجول: حصلنا على موافقة بحضور الجماهير في السلام إفريقيا والقاهرة محليا

الجانب الآخر من كرة القدم - معاناة لا نسمع عنها كثيرا مع المدربين

نهائي كوبا ليبرتادوريس في بيرو.. عودة بعد 22 عاما

رمضان صبحي وسلاحه السري.. التطور على طريقة البوكيمون

كهربا فايلر الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

نفاد تذاكر نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 15 دقيقة | حلم طوكيو 2020
تحديد ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية وموعد السوبر.. تعرف على قرارات تنفيذية كاف 15 دقيقة | إفريقيا
طه إسماعيل: لماذا يتم فرض محمد صلاح على المنتخب الأولمبي؟! 28 دقيقة | حلم طوكيو 2020
هل يشارك أمام بالاس؟ صلاح يظهر في مران ليفربول الجماعي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي - ثنائي صاعد واستبعاد ثلاثي أمام الجزيرة الإماراتي 48 دقيقة |
مورينيو: أنام بـ بيجاما النادي الذي أدربه 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 4 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

قد ينال إعجابك