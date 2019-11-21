مورينيو: توتنام قادر على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 22:44

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنام أن فريقه قادر على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

مورينيو تولى المهمة خلفا لماوريسيو بوكيتينو، ويبدو أنه يضع اللقب الرابع في تاريخ الديوك نصب عينيه.

وقال المدرب الذي يحتل فريقه المركز الـ14 حاليا في ترتيب المسابقة: "أعتقد أننا لن نفوز باللقب هذا الموسم. قادرون -لا أقول إننا سنفعلها- على الفوز به الموسم المقبل".

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وعن سوق الانتقالات في يناير المقبل "لا أحتاج لاعبين. سعيد بما لدي حاليا، فقط بحاجة للوقت كي أفهمهم أفضل وأعرف كل شيء عنهم لأنني دوما قلت: فقط تعرف اللاعبين عندما تعمل معهم".

وتابع "بالطبع شاهدت هؤلاء اللاعبين العديد من المرات، أعرفهم جيدا ولكن ليس بالشكل الكافي، وهديتي هذا التشكيل الذي أراه جيدا للغاية".

وأتم "أخبرتهم أن هذا كان أحد أسباب قدومي إلى النادي. حاولت شراء بعض منهم من قبل مع أندية مختلفة ولم استطع، والبعض الآخر لم أحاول حتى لمعرفتي باستحالة ذلك".

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