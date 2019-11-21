مورينيو: أنام بـ بيجاما النادي الذي أدربه

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 19:57

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - الصورة من موقع كوتشيزفويس

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنام أنه يرتدى طاقم الفريق الذي يدربه أثناء النوم.

قال مورينيو في مؤتمر صحفي يوم الخميس "أعتقد أنكم تلقبوني بالسيد بورتو والسيد ريال مدريد وغيرها من الأندية، وأنا أيا كان النادي الذي أكون فيه".

وأضاف "أرتدي بيجامات النادي الذي أدربه وأنام بها".

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وواصل المدرب البرتغالي "أنا رجل النادي الذي أدربه، لكنني رجل أندية كثيرة".

وأتم "قررت في حياتي المهنية أن أحصل على هذه المغامرات المختلفة في بلدان مختلفة حتى فعلت ما أسميه رجل البطولات الكبرى (جراند سلام) إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا. أنا لم أتوقف. أردت أن أفعل ذلك وفعلت ذلك بشغف".

وكشف وصيف الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا تعاقده مع "سبيشال وان" حتى نهاية موسم 2022-2023.

وأعرب المدرب، الذي قاد تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، عن سعادته بقيادة سبيرز قائلا في بيان للنادي:"ممتن جدا بالانضمام لفريق عريق لديه جمهور مميز. جودة لاعبي الفريق الأول وكذلك أكاديمية النادي تسُرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني للنادي".

وقال دانيل ليفي رئيس النادي:"جوزيه واحد من أنجح المدربين في التاريخ. لديه خبرة كبيرة، بإمكانه إلهام الفرق، مدير فني تكتيكي من أعلى طراز، توج بالبطولات مع كل ناد قاده، نؤمن بقدرته على تزويد غرفة الملابس بالطاقة والثقة".

وبذلك، يعود مورينيو (56 عاما) للدوري الإنجليزي بعد أقل من سنة بعدما رحل مقالا عن مانشستر يونايتد مع نهاية عام 2018.

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واضطر توتنام لإقالة بوكيتينو رغم نجاح الأخير مع النادي اللندني في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تردي نتائج الفريق في الموسم الحالي من الدوري.

فتوتنام يحتل حاليا المركز 14 بعد 3 انتصارات فقط في أول 12 جولة، تلقى رفاق هاري كين 4 هزائم جعلتهم يتقهقرون كثيرا في ترتيب البطولة الإنجليزية.

ولن تقتصر مهمة مورينيو على إعادة الهيبة لتوتنام في الدوري، وإنما التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. يحتل الفريق حاليا وصافة المجموعة الثانية في البطولة القارية ورصيده 7 نقاط مبتعدا بخمس نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

ورغبت أندية عديدة في الحصول على خدمات مورينيو بعد رحيله في العام الماضي عن يونايتد، لكن في النهاية ظفر توتنام بالمدرب الذي خاض 304 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز في 190 وخسر 44.

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وقاد مورينيو أندية بنفيكا بورتو وإنتر ميلان وريال مدريد، وفي إنجلترا درب تشيلسي ويونايتد والآن مهمته الأولى مع توتنام ستكون ضد مضيفه وست هام يونايتد يوم السبت في الدوري.

وتوج مورينيو بالدوري مع بورتو وإنتر وريال مدريد، وفاز بدوري أبطال أوروبا مرة مع الأول (2004) ومرة مع الثاني (2010).

وفاز مع يونايتد بالدوري الأوروبي 2016-2017.

واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المدرب البرتغالي رقم 13 في قائمة أفضل المدربين بتاريخ كرة القدم.

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