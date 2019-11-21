راشفورد يدعم سولشاير: لا أحد أفضل منه لـ مانشستر يونايتد

دعم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد مدربه أولي جونار سولشاير قائلا إنه أفضل شخص لقيادة الفريق.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي بعد رحيل جوزيه مورينيو، قبل أن تتحول لصفة دائمة في شهر مارس.

لكن التكهن بشأن مستقبله عاد الحديث عنه من جديد بعدما رحل ماوريسيو بوكيتينو عن توتنام، وراشفورد انهال بالمديح على مدربه النرويجي.

وقال لشبكة سكاي سبورتس: "لم أتردد بشأن توقيع العقد الجديد، ونفس الأمر بالنسبة لسولشاير. كان بإمكاني رؤية أين يضع تركيزه وأين يريد أن يكون النادي، وبالنسبة لي لم يحتج الأمر للتفكير".

وأضاف "نحن على نفس الصفحة ونريد نفس الشيء للنادي. أولي شخص عظيم ويحمل النادي في قلبه لذا لا يوجد أفضل منه لهذه الوظيفة من وجهة نظري".

ولا يرى راشفورد أن المركز الرابع كاف بالنسبة للشياطين الحمر "يونايتد عليه دائما أن يطارد البطولات. أظن أنه لـ18 شهرا (الحقيقة سنتين ونصف) لم نحقق أي بطولة. إن خرجنا هذا الموسم بلا بطولات وفي المركز الرابع فلن أكون سعيدا".

وأشار "إن تمكنا من تحقيق بطولة وتواجدنا في أول أربع مراكز فسوف يكون موسما ناجحا بالتأكيد".

وأكمل "بالنسبة لي علينا أن نضع حدود ملامح مستقبلنا لأننا نعلم أن هذه الفترة لن تتغير بين ليلة وضحاها، وسولشاير لن يصل إلى ما يريده في ليلة كذلك".

وأتم الدولي الإنجليزي "علينا أن نكون صبورين، بقدر ما نواصل العمل بكد ونؤمن بما نفعله -وهو ما يحدث 100%- أظن أن الأمور ستكون بخير".

وعرف يونايتد انطلاقته الأسوأ في الدوري الإنجليزي منذ 33 عاما ولكن النادي عاد لتدارك الوضع من جديد بانتصارين في آخر 3 مباريات.

وبعد مرور 12 جولة يبتعد الشياطين الحمر عن المركز الرابع بفارق 9 نقاط محتلين المركز السابع، ومازالوا ينافسون في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة.

وفي الموسم الجاري شارك صاحب الـ22 عاما في 17 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3.

وإجمالا لعب مع الشياطين الحمر 187 مباراة سجل خلالها 54 هدفا وصنع 29 هدفا.

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