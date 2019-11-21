المصري لـ في الجول: أمن الإسكندرية وافق على استضافة مبارياتنا بالكونفدرالية بجمهور
الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 13:41
كتب : أيمن عيد
أعلن محمود المر المدير التنفيذي للمصري أن أمن الإسكندرية وافق على إقامة مباريات الفريق في الكونفدرالية في استاد الإسكندرية.
وقال المر لـFilGoal.com: "تلقينا الموافقة الأمنية بحضور الجمهور أيضا".
وأضاف "سنخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن طريق اتحاد الكرة بذلك".
وتأتي خطوة المصري بعد غلق استاد برج العرب للصيانة لمدة 3 أشهر.
ويقع المصري في المجموعة الأولى في الكونفدرالية رفقة بيراميدز، ونواديبو الموريتاني وإينوجو رينجرز النيجيري.
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