المصري لـ في الجول: أمن الإسكندرية وافق على استضافة مبارياتنا بالكونفدرالية بجمهور

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 13:41

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في كوت دي آور

أعلن محمود المر المدير التنفيذي للمصري أن أمن الإسكندرية وافق على إقامة مباريات الفريق في الكونفدرالية في استاد الإسكندرية.

وقال المر لـFilGoal.com: "تلقينا الموافقة الأمنية بحضور الجمهور أيضا".

وأضاف "سنخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن طريق اتحاد الكرة بذلك".

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وتأتي خطوة المصري بعد غلق استاد برج العرب للصيانة لمدة 3 أشهر.

ويقع المصري في المجموعة الأولى في الكونفدرالية رفقة بيراميدز، ونواديبو الموريتاني وإينوجو رينجرز النيجيري.

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