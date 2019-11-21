سكاي: بوكيتينو قريب من بايرن ميونيخ

قالت شبكة سكاي سبورتس في ألمانيا أن الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو المدير الفني السابق لـ توتنام الإنجليزي أصبح قريبا من تولي مهمة تدريب بايرن ميونيخ الألماني.

ويتولى ديتر هانز فليك منصب المدير الفني للبافاري حتى إشعار آخر في الوقت الحالي وفقا لبيان بايرن الآخير (طالع التفاصيل).

وأضاف التقرير أنه لم تجر محادثات بين الأرجنتيني والنادي البافاري لكنه ضمن أبرز المرشحين لتولي المهمة.

ورحل الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج والخسارة الثقيلة أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الدوري الألماني.

فيما رحل بوكيتنيو عن توتنام بالتراضي بسبب تراجع النتائج الموسم الحالي، إذ لم يحقق أي لقب مع الديوك اللندنية ونجح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقالت تقارير إن العديد من المدربين المميزين مرشحون لبايرن، منهم جوزيه مورينيو الذي تولى تدريب توتنام خلفا للأرجنتيني وماسيميليانو أليجري وكذلك المخضرم أرسين فينجر.

واعترف الأخير أن رومينيجيه عرض عليه المنصب، لكنه رفض في النهاية.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن الصدارة، فيما ضمّن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل البافاري ضيفا على فورتونا دسلودورف في الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

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