"نثق فيه".. بايرن يؤكد استمرار فليك كمدرب للفريق

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 22:22

كتب : FilGoal

فليك

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني استمرار مدربه ديتر هانز فليك في منصبه "حتى إشعار آخر" بعدما تولى المهمة بشكل مؤقت.

السقوط المدوي للبافاري أمام آنتراخت فرانكفورت 5-1 عجّل برحيل المدرب نيكو كوفاتش، ليخلفه مساعده فليك.

لكن الأداء الرائع الذي أظهره بفوز كاسح على دورتموند بنتيجة 4-صفر برهن على قدراته التدريبية. انتصار عزز ثقة إدارة بايرن في الإبقاء عليه قائدا للنادي.

أخبار متعلقة

بايرن يضم حسن صالح حميديتش إلى مجلس الإدارة فينجر: بايرن تواصل معي لكنني لم أكن مرشحا من أجل تدريب الفريق بعد سحق دورتموند.. بايرن: فليك مستمر مع الفريق

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي خلال مؤتمر وداعية أولي هونيس أسطورة النادي ورئيسه الذي سيرحل عن منصبه: "فليك سيبقى مدربنا حتى إشعار آخر".

وأضاف "على الأقل سيبقى مدربا للفريق حتى فترة الكريسماس وقد يستمر لما بعد ذلك. نثق فيه".

وقالت تقارير إن العديد من المدربين المميزين مرشحون لبايرن، منهم جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري وكذلك المخضرم أرسين فينجر.

واعترف الأخير أن رومينيجيه عرض عليه المنصب، لكنه رفض في النهاية.

واستعاد بايرن عافيته سريعا بفوز رائع على دورتموند، انتصار هو الثاني تحت قيادة المدرب فليك الذي فاز على أوليمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

تحديد منافس مصر في نصف نهائي إفريقيا تحت 23 عاما

الرجاء والترجي يعترضان على إدارة البنا وجريشة لمبارتيهما في البطولة العربية

وافد جديد على منافسات اليورو للمرة الأولى

ميسي يقهر البرازيل

زميل صلاح يوضح كيف غيّر نظرته للوطن العربي

بايرن

نرشح لكم

أخر الأخبار

النجم الساحلي: كاف رفض تأجيل مباراتنا أمام الأهلي بسبب حقوق البث 4 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – إيطاليا تتلاعب بالبوسنة وتحقق رقما تاريخيا 4 ساعة | أوروبا
بالفيديو - السويد المتأهل رقم 12 ليورو 2020.. وإسبانيا "التاريخية" تكتسح مالطة 4 ساعة | أوروبا
استعد يا مصطفى.. مصر تصطدم بدفاع جنوب إفريقيا "الأفضل" 4 ساعة | حلم طوكيو 2020
مصر تحط الرحال في جزر القُمر 4 ساعة | منتخب مصر
المغرب يواصل اهتزاز النتائج ويستهل مشوار تصفيات إفريقيا بالتعادل مع موريتانيا 4 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك