بقيادة برادلي.. نجوم الدوري الأمريكي يواجهون نجوم الدوري المكسيكي في 2020

أعلن الدوري الأمريكي عن إقامة مباراة كل النجوم بين لاعبي الدوري الأمريكي ونجوم الدوري المكسيكي في نسخة 2020.

وتقام المباراة في التاسع والعشرين من يوليو المقبل على ملعب بنك أوف كاليفورنيا ستيديوم في مدينة لوس أنجلوس.

ويقود بوب برادلي مدرب لوس أنجلوس –مدرب منتخب مصر السابق- رفقة سيجي شميدت فريق الدوري الأمريكي.

وستكون تلك المباراة هي الأولى دون دعوة فريق أوروبي والتي استمرت لـ 15 عاما وشهدت مشاركة أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وأرسنال وتشيلسي.

📍 Los Angeles, CA 🆚 @LigaBBVAMX The stars will be on display for the 2020 #MLSAllStar Game pres. by @Target! ✨ pic.twitter.com/G105MgE2Yp — Major League Soccer (@MLS) November 20, 2019

ولم يسبق أن أقيمت مباراة بين نجوم الدوري الأمريكي والمكسيكي من قبل، إذ أقيمت مواجهة بين نجوم الدوري الأمريكي وشيفاز جوادالاخارا المكسيكي وانتهت بفوز نجوم الدوري الأمريكي 3-1.

وفاز أتليتكو مدريد بلقب النسخة الأخيرة بعد الفوز بثلاثية دون رد.

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