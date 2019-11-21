يوسف: المنتخب تأثر مع البدري بمشاكل فرعية.. وفايلر لم يستغل توقف الدوري

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 11:09

كتب : FilGoal

محمد يوسف - الأهلي

انتقد محمد يوسف كل من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وريني فايلر المدير الفني للأهلي.

وصرح يوسف خلال استضافته ببرنامج (كورة كل يوم) "البدري مجتهد ويحب عمله جدا، توقعت أن تكون بدايته أقوى بالنظر إلى أسماء المنافسين كينيا وجزر القمر وتوجو، فالكل توقع أن ننطلق بقوة، ونحصد 4 نقاط على الأقل لكن جمعنا نقطتين".

وأضاف "توقعت أيضا أن يعمل البدري شكلا جديدا وفكرا مختلفا، لم أجد ذلك، أما النقطة الثانية التي كنت أطمح إليها الوديات، منتخب مصر يؤدي بشكل جيد ضد الكبار في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بينما لم نستفد من وديتي ليبيريا وبوتسوانا".

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وواصل المدير الفني الأسبق للأهلي "لقد تأثر المنتخب بمشاكل فرعية مثل منع لاعبي بيراميدز وشارة القيادة، مما أدى لتشتيت الجهاز الفني، ولكنهم قادرون على استعادة الهدوء في الفترة المقبلة".

في سياق آخر، قال محمد يوسف: "الدوري متعته في استمراره وليس توقفه، كل الأندية واللاعبين والمدربين يشعرون بالضيق من هذا التوقف، فانتظام المسابقة أفضل إعداد للمنتخبات، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا".

وأردف يوسف "الأهلي تنتظره مباراة ثقيلة في رادس ضد النجم الساحلي الذي تعاقد مع جاريدو، وكنت أتمنى أن تكون مباراة الأهلي هي الأولى للمدرب الإسباني مع النجم".

وأشار "أعتقد أن الأهلي سيتأثر سلبا، لقد لعب مباراة ودية واحدة طوال التوقف ضد الاتصالات، بالطبع لاعبوه في المنتخبات مثل جيرالدو وعلي معلول وأليو ديانج الذي تعد نسبة إصاباته ليست سهلة".

وأتم "كنت أتمنى أن يخوض فايلر أكثر من مباراة ودية قوية لتجهيز لاعبين مثل شريف إكرامي ولطفي وحسام عاشور وسعد سمير فهو عنصر قوي جدا في الدفاع، وحسين السيد ومحمود وحيد ووليد سليمان ووليد أزارو ومروان محسن وأحمد الشيخ للاعتماد عليها مستقبلا، فالأهلي سيخوض 8 أو 9 مباريات في ديسمبر".

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