أمير عزمي يكشف كواليس شخصية شوقي غريب التي ساعدت تحقيق على برونزية 2001

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

شوقي غريب - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

ما يزال نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق أمير عزمي مجاهد يذكر أيام توهج المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للشباب بالأرجنتين 2001 والتي حقق فيها الفراعنة الميدالية البرونزية بعدما تأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو 2020 مع نفس المدرب، شوقي غريب.

وتحدث أمير عزمي عن ذكرياته مع مدربه السابق موضحا سر قوته.

وتحدث أمير عزمي لراديو أون سبورت إف إم خلال برنامج ستوديو 93.7 قائلاً: "مع هذه الفئة السنية شوقي غريب قوي جدا، يمكنه احتوائك وإخراج أفضل ما بداخلك لدرجة تجعلك تلعب من أجله قبل أي شيء آخر، الأمر الآخر الذي يجعله مختلفاً هو قدرته على إخراج اللاعبين من أي إحباط ممكن".

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وأضاف "أتذكر بعد خسارتنا بسباعية من الأرجنتين في كأس العالم 2001 في دور المجموعات لم يكن حادا ولم يوجه لنا اللوم، قال إن المباراة انتهت وبل وقام على الفور مع أحمد شوبير رئيس البعثة آنذاك بإخراج اللاعبين من الفندق وقضاء الليلة في إحدى المطاعم لإخراجنا من الحالة النفسية السيئة التي كنا نشعر بها، والباقي يعرفه الجميع".

وعن الأزمات بين مدرب الزمالك السابق كريستيان جروس وبين رئيس النادي مرتضى منصور أوضح "مباراة الإنتاج الحربي دمرت كل شيء، قبلها كنا أبطال الكونفدرالية وبعدها تغير كل شيء".

وأتم "كنا نعاني من إرهاق غير طبيعي، لو كان الموسم يسير بجدول ثابت لما خسرنا الدوري في هذا التوقيت".

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