ديلي ميل: مانشستر سيتي يعرض عقدا جديدا على سترلينج

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 00:13

كتب : FilGoal

هدف رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي في شباك أستون فيلا

رغم تجديد عقده مع مانشستر سيتي قبل عام تقريبا إلا أن إدارة السماوي تسعى لمكافأة رحيم سترلينج على مستواه الرائع في الآونة الأخيرة.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

سترلينج جدد عقده في نوفمبر من العام الماضي حتى 2023 وارتفع راتبه إلى 300 ألف إسترليني أسبوعيا.

ومع الأداء الجيد الذي يقدمه في الموسم الجاري، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة سيتي بدأت المفاوضات مع الدولي الإنجليزي لتجديد عقده مرة أخرى.

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صاحب الـ24 عاما سيحصل على زيادة جديدة في راتبه لإغلاق الباب أمام برشلونة وريال مدريد المهتمين بخدماته بحسب الصحيفة، بعدما بات أحد أفضل اللاعبين في أوروبا.

وأشارت ديلي ميل إلى زيادة راتب اللاعب ذو الأصول الجاميكية يأتي بعدما أعلن النادي عوائده التي ارتفعت إلى 535 مليون إسترليني ومن المتوقع زيادتها أكثر في الموسم المقبل.

وسجل سترلينج 14 هدفا مع السماوي خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

وانضم إلى النادي قادما من ليفربول في صيف 2015 في صفقة قياسية وقتها بلغت 40 مليون يورو.

ومنذ انضمامه شارك مع الفريق في 208 مباراة سجل خلالهم 83 هدفا وصنع 70.

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