صور - صلاح يتدرب منفردا في ليفربول

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 22:10

كتب : FilGoal

الظهور الأول لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول

تدرب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل منفرد في ناديه يوم الأربعاء، قبل أقل من 72 ساعة على مباراة فريقه ضد كريستال بالاس.

صلاح المصاب في الكاحل قد يغيب عن اللقاء بسبب عدم تعافيه من الإصابة حسب تقرير شبكة سكاي سبورتس يوم الأربعاء.

لكن الدولي المصري نشر صوره وهو يتدرب في صالة الجيمانزيوم بمفرده مساء الأربعاء عبر حسابه الشخصي على تويتر.

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وينتظر الجميع تحديثا حول حالة صلاح وإمكانية مشاركته أمام كريستال بالاس من يورجن كلوب المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن صلاح وأندرو روبرتسون الظهير الأيسر للفريق يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس.

وغاب صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء.

وغاب صلاح الموسم الجاري عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بسبب الإصابة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

وشارك صلاح في 17 مباراة مع ليفربول الموسم الجاري سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة في كل البطولات.

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