خاص محمد يوسف لـ في الجول: انضمام حجازي لمصر في طوكيو يزيد صلابة الدفاع

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 22:05

كتب : أحمد شاكر

محمد يوسف - الأهلي

يرى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أن انضمام أحمد حجازي لمنتخب مصر الأولمبي في دورة ألعاب طوكيو 2020 يزيد من صلابة دفاع الفراعنة.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

مصر ـ الأولمبي

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن أنسب 3 أسماء من المنتخب الأول ينضمون للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

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وقال يوسف لـFilGoal.com: "أولا نريد أن نبارك للمنتخب الأولمبي ومدربه شوقي غريب على هذا الإنجاز والتأهل للأولمبياد".

وأضاف "كذلك يجب أن نشيد بدور اتحاد الكرة الذي وفر كل الإمكانيات للمنتخب الأولمبي وخصص لهم فترة إعداد جيدة".

وأوضح "أما بالنسبة للأسماء التي أرشحها للانضمام للمنتخب الأولمبي فهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد حجازي".

وشرح يوسف "صلاح سيلعب في الجانب الأيمن ورمضان صبحي على الجانب الأيسر وهذا يزيد من قوة المنتخب الهجومية أمام الدفاعات القوية التي ستواجه المنتخب في الأولمبياد".

وأتم تصريحاته "كذلك وجود حجازي في الدفاع كعنصر خبرة سيزيد من قوة وصلابة الخط الخلفي للمنتخب الأولمبي".

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