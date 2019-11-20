سكاي: صلاح يغيب عن لقاء كريستال بالاس

لن يكون بمقدور محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في لقاء كريستال بالاس السبت المقبل في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن صلاح وأندرو روبرتسون الظهير الأيسر للفريق يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس.

وغاب صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء.

وغاب صلاح الموسم الجاري عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

وشارك صلاح في 17 مباراة مع ليفربول الموسم الجاري سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة في كل البطولات.

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