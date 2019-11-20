الزمالك يكشف سبب إصابة ساسي

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 17:25

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك إنه تواصل مع لاعب الفريق فرجاني ساسي للاطمئنان عليه عقب إصابته التي تعرض لها مع منتخب بلاده تونس أمام غينيا الاستوائية.

وقال أمير مرتضى إن ساسي طمأنه وإن الإصابة عبارة عن شد بسيط في العضلة الضامة وغير مقلقة.

وأصيب ساسي في الدقيقة 60 في انتصار نسور قرطاج على غينيا الاستوائية بهدف دون رد في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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ومن المقرر أن يعود ساسي رفقة مواطنه حمدي النقاز إلى مصر غدا الخميس للانتظام في مران الزمالك استعدادا للقاء إنبي يوم الإثنين المقبل في الدوري.

وشارك ساسي في خمس مباريات مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع مثله.

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