هاري كين يوجه رسالة مؤثرة لـ بوكيتينو بعد الرحيل

وجه هاري كين قائد توتنام رسالة مؤثرة لمدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو بعد رحيله من تدريب الفريق.

توتنام الإنجليزي أعلن صباح الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل من قيادة الفريق.

وقال كين عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مدربي سأظل شاكراً لك إلى الأبد لمساعدتي في تحقيق أحلامي".

وأضاف "حضينا بلحظات عظيمة خلال الـ5 سنوات ونصف التي لن أنساها على الإطلاق".

وأتم "كنت مدربي لكنك كنت صديقي في الوقت نفسه وأنا أشكرك على هذه العلاقة القوية، حظاً موفقاً في الفصل الجديد من حياتك".

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! 💙 pic.twitter.com/u64RXV7wd4 — Harry Kane (@HKane) November 20, 2019

وكشف وصيف الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا تعاقده مع "سبيشال وان" حتى نهاية موسم 2022-2023.

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وأعرب المدرب، الذي قاد تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، عن سعادته بقيادة سبيرز قائلا في بيان للنادي:"ممتن جدا بالانضمام لفريق عريق لديه جمهور مميز. جودة لاعبي الفريق الأول وكذلك أكاديمية النادي تسُرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني للنادي".

وقال دانيل ليفي رئيس النادي:"جوزيه واحد من أنجح المدربين في التاريخ. لديه خبرة كبيرة، بإمكانه إلهام الفرق، مدير فني تكتيكي من أعلى طراز، توج بالبطولات مع كل ناد قاده، نؤمن بقدرته على تزويد غرفة الملابس بالطاقة والثقة".

وبذلك، يعود مورينيو (56 عاما) للدوري الإنجليزي بعد أقل من سنة بعدما رحل مقالا عن مانشستر يونايتد مع نهاية عام 2018.

واضطر توتنام لإقالة بوكيتينو رغم نجاح الأخير مع النادي اللندني في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تردي نتائج الفريق في الموسم الحالي من الدوري.

فتوتنام يحتل حاليا المركز 14 بعد 3 انتصارات فقط في أول 12 جولة، تلقى رفاق هاري كين 4 هزائم جعلتهم يتقهقرون كثيرا في ترتيب البطولة الإنجليزية.

ولن تقتصر مهمة مورينيو على إعادة الهيبة لتوتنام في الدوري، وإنما التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. يحتل الفريق حاليا وصافة المجموعة الثانية في البطولة القارية ورصيده 7 نقاط مبتعدا بخمس نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

ورغبت أندية عديدة في الحصول على خدمات مورينيو بعد رحيله في العام الماضي عن يونايتد، لكن في النهاية ظفر توتنام بالمدرب الذي خاض 304 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز في 190 وخسر 44.

وقاد مورينيو أندية بنفيكا بورتو وإنتر ميلان وريال مدريد، وفي إنجلترا درب تشيلسي ويونايتد والآن مهمته الأولى مع توتنام ستكون ضد مضيفه وست هام يونايتد يوم السبت في الدوري.

وتوج مورينيو بالدوري مع بورتو وإنتر وريال مدريد، وفاز بدوري أبطال أوروبا مرة مع الأول (2004) ومرة مع الثاني (2010).

وفاز مع يونايتد بالدوري الأوروبي 2016-2017.

واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المدرب البرتغالي رقم 13 في قائمة أفضل المدربين بتاريخ كرة القدم.

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