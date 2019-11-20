يونايتد يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة شيفلد

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 18:49

كتب : FilGoal

ماكتومناي - مانشستر يونايتد - نورويتش سيتي

تلقى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد دفعة ثلاثية بعودة بعض لاعبيه المصابين للتدرب مع باقي الفريق يوم الأربعاء.

ويستعد الشياطين الحمر لملاقاة شيفلد يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وذكر النادي عبر موقعه أن لوك شاو عاد للمران مرة أخرى، بعد غياب منذ المباراة ضد كريستال بالاس في أغسطس، ويواصل طريقه لاستعادة اللياقة البدنية الكاملة.

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مدافع آخر، أكسيل توانزيبي، يبدو أنه في طريق العودة بعد إصابته خلال الإحماء قبل لقاء ليفربول.

نيمانيا ماتيتش الغائب منذ فترة، قد يكون جاهزًا للمشاركة مرة أخرى قريبًا. قد تكون عودة الصربي في الوقت المناسب حيث، لم يتدرب سكوت ماكتوميناي مع زملائه بعد إصابة في الكاحل لحقت به في المباراة الأخيرة أمام برايتون.

وشارك أيضًا عدد من الشباب، مثل تيدن منجي وديشون برنارد ولارجي رامزاني وداني ميلور.

ويعود أشلي يونج في المباراة ضد شيفلد بعد قضاء عقوبة الإيقاف.

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