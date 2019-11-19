أكرم توفيق: التأهل لطوكيو ليس نهاية المشوار.. نريد اللقب

أكد أكرم توفيق لاعب وسط المنتخب الوطني الأولمبي أن الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 ليس نهاية المشوار بل الهدف تحقيق لقب إفريقيا.

الفراعنة ضربوا شباك جنوب إفريقيا بثلاثية بيضاء في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ليتأهلوا إلى طوكيو ويواجهون كوت ديفوار في النهائي.

وقال لاعب الجونة: "الحمد لله على إسعاد الشعب المصري. موّتنا أنفسنا في الشوط الثاني من أجل الجماهير".

وعن سر تغير الأداء مع الشوط الثاني "كنا نشاهد كيف يلعب الخصم وحفظنا أسلوبهم ولعبنا على الثغرات، والحمد لله انتصرنا".

وشدد "التأهل لطوكيو ليس نهاية المشوار، نركز على المباراة المقبلة وتحقيق البطولة التي ستكون من نصيبنا بإذن الله".

وأتم موجها رسالة للجماهير "إن شاء الله سنجتهد ونبذل أقصى مجهود من أجلهم".











































































































































































مع قدوم الـ24 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

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