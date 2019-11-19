الأفيال لا يموتون.. كوت ديفوار تُقصي غانا وتطير إلى الأولمبياد

رغم التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن أفيال كوت ديفوار لم يستسلمون أمام غانا.

منتخب كوت ديفوار يتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020 ونهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد الفوز على غانا.

وفاز منتخب كوت ديفوار على غانا اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

افتتح يوسف داو أهداف كوت ديفوار في الدقيقة 13 وأدرك ياو يبواه التعادل لغانا في الدقيقة 51.

وعاد يوسف داو وسجل هدفا قاتلا لكوت ديفوار في الدقيقة 84، لكن منتخب غانا أبى الاستسلام وأدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق إيفانز منساه.

وفي ركلات الترجيح تصدى حارس كوت ديفوار

وفي ركلات الترجيح تصدى حار كوت ديفوار لثلاث ركلات من لاعبي غانا من إيمانويل كودجو وكوفي كواو وكوابينا أوسو ليهدي منتخب بلاده التأهل لأولمبياد طوكيو ونهائي كأس أمم إفريقيا.

وستكون تلك المشاركة الثانية لكوت ديفوار في الأولمبياد بعد بكين 2008 وودعوا المسابقة حينها من ربع النهائي أمام نيجيريا.

كوت ديفوار تسجل وتهدر كل الفرص

أول تهديد في الشوط الأول كان بتسديدة قوية من لاعب كوت ديفوار يوسف داو لكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 13 عاد يوسف داو وسجل الهدف الأول للأفيال بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى وسدد في الشباك.

واصل منتخب كوت ديفوار تفوقه في المباراة وكاد الفريق يسجل هدفا ثانيا لكن حارس غانا تصدى لتسديدة شيخ تيميتي.

وفي الدقيقة 26 كاد يوسف داو يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى غانا بقليل.

ذلك قبل أن تحرم العارضة منتخب كوت ديفوار من هدف بعد رأسية من إسماعيل ديالو.

إثارة كبيرة

على عكس الشوط الأول بدأ منتخب غانا الشوط الثاني بقوة كبيرة وفي الدقيقة 51 سجل ياو يابوه هدف التعادل للنجوم السوداء بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولكن رغم الهدف هدأت المباراة كثيرا ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة خلال ما يقرب من 20 دقيقة قبل توقفها لحارس مرمى منتخب غانا كوامي باه.

وفي الدقيقة 84 سجل يوسف داو الهدف الثاني له ولمنتخب كوت ديفوار بعدما ارتطمت الكرة بكتفه لتسكن الشباك.

وبدا أن اللقاء انتهى لصالح كوت ديفوار لكن غانا لم تستلم.

في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع وبينما اعترض لاعبو غانا على عدم احتساب ركلة جزاء عادت الكرة إلى إيفانز منساه الذي سدد ببراعة بيسراه ليدرك التعادل لغانا.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي لم يحدث فيها أي جديد ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح تصدى حار كوت ديفوار لثلاث ركلات من لاعبي غانا من إيمانويل كودجو وكوفي كواو وكوابينا أوسو ليهدي منتخب بلاده التأهل لأولمبياد طوكيو ونهائي كأس أمم إفريقيا.

بينما أهدر من كوت ديفوار أبو بكر كيتا بعد تصدي حارس غانا لركلته.

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