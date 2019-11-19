حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 17:26

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - حمدي فتحي

أجرى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي جراحة ناجحة في غضروف الركبة في ألمانيا.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشرف على جراحة حمدي فتحي الخبير الألماني هيرنان ماير المتخصص في جراحات الركبة.

ورافق خالد محمود طبيب الأهلي اللاعب حمدي فتحي في ألمانيا وتواجد معه خلال وقت الجراحة للاطمئنان على حالته.

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وتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مران منتخب مصر قبل أيام.

ومن المتوقع غياب حمدي فتحي عن الأهلي لفترة تصل إلى 3 أشهر.

ويعود حمدي فتحي للقاهرة بعد عدة أسابيع ليبدأ رحلة العلاج والتأهيل للعودة مرة أخرى للملاعب.

وانضم حمدي فتحي للأهلي في يناير الماضي قادما من إنبي.

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