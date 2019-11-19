عمار حمدي رجل مباراة مصر وجنوب إفريقيا: نرغب في إسعاد الجماهير الغاضبة

حصد عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي لقب أفضل لاعب في مباراة الفراعنة وجنوب إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة على الأراضي المصرية.

وتأهل منتخب مصر إلى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة، بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال اللاعب عقب اللقاء لقناة تايم سبورتس: "لم نحمل سوى هم الجماهير بعد ظهور المنتخب الأول في تصفيات إفريقيا".

وأضاف "في الشوط الأول كان هناك رهبة وتركيز من أجل عدم استقبال أهداف، وتحسن الوضع مع الشوط الثاني".

وعن مواجهة كوت ديفوار في النهائي "تركيزنا هو الفوز بالبطولة الحالية من أجل إسعاد الجماهير الغاضبة -من وجهة نظره- بسبب عدم فوز المنتخب الوطني ببطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي".

وطالب لاعب المنتخب الوطني الجماهير المصرية بالتواجد في المباراة النهائية لأنها تمثل عامل تحفيز قوي للاعبين، وظهر ذلك على مدار مباريات البطولة منذ البداية حتى الآن.

أحرز أهداف مصر رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة ٨٤، وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة ٨٩.

وقدم عمار حمدي مباراة قوية واستطاع حصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين مصر وكوت ديفوار، لتحديد المركزين الأول والثاني.

بينما يلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع وصاحب المقعد الثالث من قارة إفريقيا في الأوليمبياد.

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