تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان ضد غينيا الاستوائية

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل فريقه لمواجهة غينيا الاستوائية في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ودفع الكبير بالثنائي علي معلول ظهير أيسر الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في التشكيل الأساسي لتونس.

بينما يجلس حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك على مقاعد بدلاء نسور قرطاج في هذه المباراة.

وكان منتخب تونس فاز على ليبيا قبل أيام 4-1.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

المرمى: فاروق بن مصطفى.

الدفاع: أسامة دراجر – بن عزيزة – ياسين مرياح – علي معلول.

الوسط: إلياس سخيري – فرجاني ساسي – أيمن بن محمد.

الهجوم: سيف الدين خاوي – وهبي الخزري – يوسف المساكني.

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