ساوثجيت: سأحضر مباريات ليفربول في مونديال الأندية لهذا السبب

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 19:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

سيحضر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا مباريات ليفربول في كأس العالم للأندية الشهر المقبل بقطر.

ويبدأ ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا مشواره في مونديال الأندية بمواجهة نصف النهائي يوم 18 ديسمبر المقبل.

قال ساوثجيت في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "سأذهب إلى قطر لمشاهدة بعض مباريات ليفربول لأن المباريات ستقام في الوقت نفسه الذي تقام فيه نهائيات كأس العالم هناك عام 2022".

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وأضاف "المناخ سيكون مثالياً للإحساس به، ويمكننا تحديد المكان الذي سنعسكر فيه للبطولة".

يذكر أن تصفيات كأس العالم 2022 ستبدأ في كل القارات في شهر مارس المقبل.

وأتم ساوثجيت "عليك أن تستعد لكل تلك الأشياء، لذلك أنا متحمس لرؤية ما سيكون عليه الأمر هناك".

جدير بالذكر أن ليفربول لم يفز بلقب البطولة التي يتنافس فيها أبطال القارات المختلفة من قبل، وكانت آخر مشاركة له فيها عام 2005 عندما خسر من ساو باولو في المباراة النهائية.

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