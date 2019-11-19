نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قيام النادي بأي تحركات لضم أو رحيل أي لاعب في يناير حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تحرك رسمي من الأهلي لضم مهاجم بازل السويسري، الأنجولي أفيميكو بولولو، أو مهاجم لوزيرن السويسري، النيجيري بليسنج إيكيلي، وهو ما نفاه توفيق خاصة لـFilGoal.com.

وقال توفيق: "الأهلي لم يتحرك بعد لضم أي لاعب في يناير".

وشدد "كل ما يتردد عن ذلك حاليا مجرد اجتهادات".

وأكد "لم يتحدد حتى الآن أي أسماء مطلوبة من الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر، ولم يتحدد أيضا أسماء أي لاعبين قد يرحلوا".

وكذلك، نفى سيد عبد الحفيظ التقارير التي أشارت إلى استقرار الأهلي على رحيل الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، أو مهاجمه المغربي وليد أزارو في يناير المقبل.

وشدد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "ما يقال حاليا عن سوق انتقالات الأهلي اجتهادات لا علاقة لها بواقع الأمور، لأن فايلر لم يطلب الاستغناء عن أي لاعب أو استقدام آخر مكانه حتى الآن".

وأتم عبد الحفيظ "لا يوجد موقف عدائي، أو تحفظ، ضد أزارو أو جيرالدو كما يتخيل البعض".

ولم يلعب أزارو هذا الموسم سوى 28 دقيقة بواقع مباراتين كبديل أحدهما في الدوري المصري والأخرى بدوري أبطال إفريقيا.

ولعب أزارو مع الأهلي 80 مباراة سجل 37 هدفا وصنع 15 آخرين، وحصل على لقب هداف الدوري المصري موسم 2017 - 2018.

أما جيرالدو انضم إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من بريميرو دو أجوستو الأنجولي، ولكنه لم يشارك في دوري الأبطال نظرا لمشاركته السابقة مع الفريق الأنجولي.

وسجل الأنجولي 3 أهداف وصنع 6 خلال 18 مباراة مع الفريق الأحمر بمسابقة الدوري، كان أهمها هدفه القاتل في شباك سموحة بالثواني الأخيرة في الجولة 32.

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