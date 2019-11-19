بالفيديو - هدف بيكيلي لاعب المقاصة يزين فوز إثيوبيا على كوت ديفوار

لم يستسلم رفاق شميلس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة لتفوق الأفيال المبكر وردوا بقوة منتزعين انتصارا رائعا بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء منحهم أول 3 نقاط في مشوار التأهل إلى الكاميرون 2021.

خطأ مبكر من حارس المنتخب المضيف بعد إبعاد خاطئ للكرة منح سيرج أورييه لاعب توتنام الهدف الأول لكوت ديفوار في الدقيقة الرابعة.

لكن سرعان ما عاد الإثيوبيون للمباراة، استغلوا ركلة حرة سددها سورافيل داجناشيو لتصطدم الكرة في لاعب من الحائط البشري للضيوف وتغير اتجاهها لتسكن الشباك في الدقيقة 16.

ثم حان وقت بيكيلي (29 عاما) قائد إثيوبيا ليبدع بانطلاقة مميزة من اليسار اخترق بها دفاع الأفيال قبل أن يسدد في الشباك ليتقدم لفريقه في الدقيقة 26.

والهدف هو الأول لبيكيلي مع بلده منذ هز شباك الكونغو قبل أربع سنوات خلال تصفيات كأس العالم 2018. والهدف هو الثامن في مباراته الدولية رقم 35.

وقفزت إثيوبيا لصدارة المجموعة الحادية عشرة في تصفيات كأس إفريقيا 2021، متفوقة بفارق الأهداف عن مدغشقر وكوت ديفوار، ولكل منتخب من الثلاثة 3 نقاط.

بينما يتذيل ترتيب المجموعة فريق النيجر الذي خسر في الجولة الأولى بهدف في ملعب كوت ديفوار.

واستفاقت إثيوبيا بعد سقوطها في الجولة الأولى بهدف أمام مدغشقر.

وتحل إثيوبيا ضيفة على النيجر في أغسطس المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات، بينما تستضيف كوت ديفوار فريق مدغشقر.

وتبحث إثيوبيا عن العودة لكأس إفريقيا التي شاركت فيها لآخر مرة في 2013 وخرجت من الدور الأول، بينما كانت كوت ديفوار حاضرة في مصر 2019 وغادرت البطولة من الدور ربع النهائي على يد الجزائر.

وفازت إثيوبيا بلقب كأس إفريقيا في أرضها عام 1962 بينما حققت كوت ديفوار الميدالية الذهبية في 1992 و2015.

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