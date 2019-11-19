تقرير - أرسنال ومانشستر سيتي يتسابقان لضم موهبة فلامنجو

يسعى كل من أرسنال ومانشستر سيتي للحصول على خدمات رينير جيسوس كارفالو موهبة نادي فلامينجو، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ17 عاما قد يكلف من يرغب في ضمه مبلغا يتخطى حاجز الـ40 مليون جنيه إسترليني.

رينير شارك للمرة الأولى مع فلامنجو خلال شهر يوليو الماضي ووقع على عقد جديد مع فريقه يربطه به حتى صيف 2024.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطته بالانضمام إلى ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان كذلك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن والد المراهق البرازيلي قد سافر إلى أوروبا من أجل التواصل مع الأندية التي تسعى لضمه.

ولعب صاحب الـ17 عاما مع فلامنجو خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وألمحت الصحيفة إلى أن أرسنال يسعى لاستخدام لاعبه الشاب جابريل مارتينيلي مواطن رينير ومنحه فرصة أكبر للعب مع الفريق الأول لكي يقنعه بالانضمام إلى صفوفه والحصول على فرصة مماثلة.

رينير الذي يلعب في مركز صانع الألعاب كان قائد منتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما ولعب 4 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

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