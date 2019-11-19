خاص المصري لـ في الجول: قيدنا طقطق وبهاء مجدي وعماد فتحي في قائمتنا الإفريقية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 14:22

كتب : أيمن عيد

مفتاح طقطق يحتفل بهدف المصري الثاني في نادي مصر

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للمصري ضم الثلاثي مفتاح طقطق وبهاء مجدي وعماد فتحي لقائمة الفريق المشاركة في الكونفدرالية 2019-2020.

وأضاف إبراهيم لـFilGoal.com:"سنضم لاعبين آخرين أيضا، لا يزال أمامنا حتى 31 يناير موعد غلق باب القيد".

وأوضح إبراهيم أن المصري سيلعب مباراة ودية خامسة قبل استئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز والكونفدرالية.

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فأردف "لعبنا ضد الجمارك والإسماعيلي وطنطا ومصر للمقاصة واستفدنا منها بشكل جيد".

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة مضيفه نواذيبو الموريتاني في 1 ديسمبر بالجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وبعد أسبوع يستضيف إينوجو رينجرز النيجيري في مصر.

وتضم مجموعة المصري في الكونفدرالية مواطنه بيراميدز.

وحتل المصري المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 7 نقاط بعد فوزه في مباراتين وخسارته مرتين من إجمالي 5 مباريات.

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