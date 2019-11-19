بالفيديو - مشاهد همجية في كأس بيرو

شهدت مباراة في كأس بيرو، أحداثا مؤسفة واعتداء على طاقم تحكيم المواجهة.

ديبورتيفو جارثيلاسو استقبل ديبورتيفو ياكوابامبا في إياب إحدى مواجهات كأس بيرو.

الذهاب انتهى 2-0 لـ ياكوابامبا، والإياب استقر على نتيجة 1-1، لكن الأرقام لم تكن النبأ المتداول، بل الاعتداء على طاقم الحكام بعد صافرة النهاية.

الجماهير صاحبة الأرض الغاضبة للغاية من طرد أحد لاعبيها، اقتحمت الملعب بأعداد كبيرة، وألقى أحدهم كرة مباشرة على رأس الحكم المساعد.

كما ظهر حارس مرمى جارثيلاسو في محاولة للاعتداء على الحكم، لكنه تلقى بدوره ركلة كاراتيه مفاجئة أسقطته أرضا.

الفوضى استمرت خارج الملعب عندما هشمت الجماهير المضيفة حافلة الفريق الفائز.

لاعبو ياكاوابامبا اضطروا لمغادرة الملعب في شاحنة لوري تُستخدَم عادةً في نقل الخيول، وتمت مرافقتهم من قبل عناصر الشرطة.

الفريقان ينتميان إلى القسم الثالث في بيرو، ولم يكونا ليظهرا في وسائل الأنباء بطريقة أخرى على الأرجح.

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