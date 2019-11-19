"سأقاتلك وقتما تريد".. تفاصيل مشادة ميسي مع كافاني

كلاسيكو نهر لابلاتا، المباراة الدولية الأكثر تكرارا في التاريخ، وعداوة الجارين الأزلية، تجسدت في تراشق كلمات بين ليونيل ميسي وإدينسون كافاني.

الأرجنتين تعادلت مع أوروجواي 2-2 مساء الإثنين في مباراة ودية كانت آخر فصول العداوة بين الدوليتين.

المباراة شهدت مشادة بين ميسي أسطورة الأرجنتين، وكافاني نجم أوروجواي في الشوط الأول، بعد تدخُل قوي على نجم برشلونة.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية حاولت قراءة الشفاه بين الطرفين، وأفادت أن كافاني قال لـ ميسي: "دعنا نتقاتل".

ليرد عليه ميسي: "وقتما تريد".

ليبتسم كافاني محاولا السخرية من ميسي وسط تدخل زملائهما للفض بينهما.

Why is messi acting like cavani wouldn’t kick his ass in pic.twitter.com/LnQC32tMda — A. (@IconicCristiano) November 18, 2019

هذه المشادة لم تتوقف عند أرض الملعب، بل تراشق الثنائي بالكلمات أثناء الدخول إلى غرفة خلع الملابس بعد نهاية الشوط الأول، ليضطر لويس سواريز –حلقة الوصل بين الثنائي- إلى الفض بينهما.

بعد المباراة، سُئل كافاني عن الواقعة في حديثه إلى شبكة إي.إس.بي.إن: "إنها مباراة كلاسيكو، مباراة مليئة بالاحتكاكات القوية كما هي عادتنا في أمريكا الجنوبية".

وخطف ميسي تعادلا قاتلا للأرجنتين في الوقت المبدد من ركلة جزاء، أنقذ فيه راقصي التانجو من الهزيمة أمام جيرانهم.

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