تقدم هاني العقبي نجم الأهلي الأسبق باستقالته من تدريب فريق الرجاء المطروحي قبل الجولة الخامسة من مجموعة بحري بالدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء فريق مالية كفر الزيات غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وحقق العقبي مع الرجاء 6 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل 3 مرات من أربع جولات.

وقال العقبي لـ FilGoal.com: "الظروف جعلتني أقرر الرحيل من تدريب الفريق".

وأوضح "قمنا بتكوين فريق جيد لم يتعرض للخسارة وفريق يعتبر بدون تكلفة كبيرة للإدارة، لكن مقومات النجاح تحتاج لأسباب كثيرة".

وتابع العقبي "تعاقدنا مع هشام صلاح على سبيل الإعارة من الاتحاد وحمد علي من إنبي وإسلام جابر لاعب الأهلي".

وأتم "كنت أنافس مع دمنهور رغم الأزمات المالية، القرار بالنسبة لي نهائي وموافقة الإدارة على استقالة".

وسبق للعقبي قيادة فرق سيراميكا كليوباترا والمصرية للاتصالات ودمنهور.

ومن جانبه أعلن الرجاء المطروحي عبر FilGoal.com قبول استقالة هاني العقبي.

وقال سعد أبو صندوق رئيس النادي في تصريحات خاصة: "لا توجد أسباب لتقديم استقالة قبل يوم من مباراة مالية كفر الزيات، ومن حقنا قبولها نظرا لإعلانه عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "القرار كان متسرعا من المدير الفني وكان يجب عليه الانتظار حتى بعد المباراة، سنعين مدير فني جديد الاسبوع المقبل".

وكشف "مباراة مالية كفر الزيات يقودها معتصم سالم مدرب الفريق ونجم الإسماعيلي الأسبق".

وأتم "لم نبخل على الفريق ونسعى للصعود للدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخنا".

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