خاص الإسماعيلي لـ في الجول: أبو اليزيد لن يشارك ضد الجزيرة للإصابة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 13:32

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم أبو اليزيد (يسار) - مدافع الإسماعيلي الجديد

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن ميودراج ييسيتش مدرب الفريق قد استبعد مدافعه إبراهيم أبو اليزيد من قائمة الفريق التي ستواجه الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية للأندية، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي لـFilGoal.com قائلا: "مازال أبو اليزيد يعاني من الإصابة العضلية التي لحقت به ولن ينتهي من علاجه في الوقت الحالي".

وواصل "سيتم الاستقرار على 19 لاعبا لخوض المباراة الهامة، سيتم اختيار اللاعب الجاهز فقط ولن يتم الدفع بأي لاعب غير جاهز بدنيا وفنيا وغير مكتمل الشفاء".

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وأتم "المباراة صعبة ونسعى لحسمها للصعود للدور التالي من المسابقة".

وكان الإسماعيلي قد فاز في لقاء الذهاب في مصر بنتيجة 2-0.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الجزيرة الإماراتي يوم 26 من الشهر الجاري في إياب دور الـ16 من البطولة العربية.

وشارك أبو اليزيد خلال الموسم الجاري في مباراتين بالدوري مع الإسماعيلي، وانضم صاحب الـ23 عاما إلى الدراويش قادما من الداخلية في الصيف.

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