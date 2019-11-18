ريال مدريد يوضح إصابة جيمس

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 20:13

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - ريال مدريد

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريجز التي تلقاها مع منتخب بلاده.

وغاب جيمس بسبب هذه الإصابة عن مباراتي الإكوادور وبيرو وهو ما عجل عودته لريال مدريد.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب جميس رودريجيز، من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، انه يعاني من التواء في الرباط الداخلي بركبته اليسرى".

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وأضاف البيان "نحن حاليا بانتظار تطور حالته"، وذلك لمعرفة مدة غيابه.

وتنتهي فترة التوقف الدولي قبل عودة عجلة الدوريات الأوروبية للدوران يوم 23 نوفمبر الجاري.

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