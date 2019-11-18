ريال مدريد يوضح إصابة جيمس

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريجز التي تلقاها مع منتخب بلاده.

وغاب جيمس بسبب هذه الإصابة عن مباراتي الإكوادور وبيرو وهو ما عجل عودته لريال مدريد.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب جميس رودريجيز، من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، انه يعاني من التواء في الرباط الداخلي بركبته اليسرى".

وأضاف البيان "نحن حاليا بانتظار تطور حالته"، وذلك لمعرفة مدة غيابه.

وتنتهي فترة التوقف الدولي قبل عودة عجلة الدوريات الأوروبية للدوران يوم 23 نوفمبر الجاري.

video:1

طالع أيضا

نجونا بعد 90 دقيقة من اللا شيء.. منتخب مصر صفر أمام جزر القمر

5 ملامح بعد تعادل المنتخب.. ارفعوا القبعة لجزر القُمر

فيديو في الجول - النحاس يختار تشكيله المثالي من خارج الأهلي والزمالك

مؤتمر غريب: لم نقدم شيئا للكرة المصرية وهذا الفريق يذكرني بجيل 2001.. وشكر خاص لـ رمضا