حلم طوكيو - تولوز يضع منتخب كوت ديفوار في ورطة

وضع نادي تولوز الفرنسي منتخب كوت ديفوار في ورطة قبل المباراة المصيرية أمام غانا يوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخبان مباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما المؤهلى لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء على استاد القاهرة.

واستدعى تولوز لاعبه إبراهيم سنجاري قائد منتخب كوت ديفوار الأولمبي للانضمام لتدريبات الفريق يوم الثلاثاء وترك معسكر كوت ديفوار في مصر.

البطولة ليست في فترة الأجندة الدولية ولذلك من حق أي فريق رفض أو قبول انضمام لاعبيه لمنتخبات بلادهم المشاركة في البطولة.

الفائز من لقاء كوت ديفوار وغانا سيتأهل مباراة لأولمبياد طوكيو، بينما يلعب الخاسر مباراة المركز الثالث ضد الخاسر من لقاء مصر وجنوب إفريقيا على البطاقة المؤهلة الثالثة لطوكيو.

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