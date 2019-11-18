بمشاركة بوطيب.. الزمالك يفوز على الحرس بثلاثية وديا

شارك المغربي خالد بوطيب في فوز الزمالك وديا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التحضيرية للفريق الأبيض استعدادا لعودة الدوري.

خالد بوطيب النادي : الزمالك الزمالك

وعاد المهاجم المغربي للمشاركة مع الزمالك في المباريات بعد فترة من الغياب بسبب السفر إلى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

تقدم الزمالك في الدقيقة 16 عن طريق كريم بامبو، ثم تعادل حرس الحدود بهدف سجله أحمد شرويدة في الدقيقة 24.

وعاد الزمالك للتقدم في الدقيقة 60 بهدف سجله عمر السعيد بتسديدة رائعة بعد عرضية من محمد أوناجم.

ومرة ثانية تعادل حرس الحدود في الدقيقة 78 عن طريق مصطفى جمال.

قبل أن يسجل اللاعب الشاب حسين فيصل هدف فوز الزمالك في الدقيقة 88 من انفراد بالمرمى.

ويلعب الزمالك ضد إنبي بعد عودة الدوري ثم يسافر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

بينما يواجه حرس الحدود نظيره مصر للمقاصة في الدوري.

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