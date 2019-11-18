نبيه: البدري معذور.. "هذه هي القماشة المتاحة"

رفض أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر تحميل حسام البدري مسؤولية الأداء المتواضع في مباراتي كينيا وجزر القمر في أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وصرح نبيه عبر إذاعة الشباب والرياضة "كفاية تقطيع هذه هي الإمكانيات المتاحة، المنتخب يمر حاليا بمرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".

وأضاف "حسام البدري وجهازه الفني معذور، لقد تزامن بداية مشواره مع بطولة مهمة للمنتخب الأوليمبي".

وأشار "لا أبرر بذلك الأداء في مباراتي كينيا وجزر القمر، لكن هناك عناصر في المنتخب الأول لا تصلح، والكثيرون طالبوا أجيري وقبله أجيري، وثبت عدم صلاحيتهم، من لا يؤدي أمام جزر القمر لا تنتظر منه شيئا أمام غانا وكوت ديفوار ومنتخبات أخرى أقوى".

وواصل أسامة نبيه "هناك عناصر لم تقدم المطلوب، صبغة الصفة الدولية لابد من تدرج في منتخبات الناشئين والشباب، ولا تكتسب بين يوم ليلة أمام ليبيريا".

وبرر المدرب العام الأسبق للمنتخب تواضع المستوى بسبب غياب الانسجام بين لاعبي المنتخب في ظل أن معظمهم وجوه جديدة ويلعبون سويا لأول مرة.

وأشار إلى أن "لاعبو المنتخب الأوليمبي الذين قاموا بريمونتادا أمام غانا، وقدموا أداء جيدا أمام مالي والكاميرون سيواجهون بعد 4 سنوات نفس المدارس الكروية، وسيكون ندا قويا".

واستطرد "هذه هي القماشة المتاحة لجهاز المنتخب، وفي الفترة القادمة سيحصل على دعم بانضمام لاعبي المنتخب الأوليمبي، مما سيؤدي لتحسن الأداء".

وأتم أسامة نبيه "لابد أن نصنع جيلا جديدا ونهتم بمنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين، ليكون ضمن القوام الذي يشارك في كأس العالم 2022، وكذلك مسؤولو الأندية يتسببون أيضا في تأخر ظهور لاعب دولي لتخوفهم عند إصابة لاعب أساسي بالفريق".

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