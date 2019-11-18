مران الأهلي - ديانج يؤدي العلاج الطبيعي.. التركيز على التمرير من لمسة واحدة

أدى فريق الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعداد للعودة للمنافسة على بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة للحديث عن التحديات المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام الجونة يوم 25 نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بعدها مواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 من الشهر نفسه في افتتاح دوري أبطال إفريقيا.

وخصص فايلر فقرة عرضيات خاصة لحراس المرمى، كما تم التركيز على تمرير الكرة من لمسة واحدة في تقسيمة كرة بمساحة ربع الملعب.

وأدى أليو ديانج لاعب الوسط جلسة علاج طبيعي في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) للتعافي من الإصابة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـ FilGoal.com في تصريحات أمس الأحد: "إصابة ديانج عبارة عن تمزق في العضلة الضامة بعمق 1 ملليمتر".

وتابع "ديانج يحتاج لفترة علاج لمدة 10 أيام".

وأضاف "وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري".

وأتم تصريحاته "ديانج سيكون جاهزا بنسبة 90% لمباراة النجم الساحلي والجهاز الطبي سيحاول تجهيزه للمباراة".

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