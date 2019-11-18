رسميا - تعديل موعد مواجهة الاتحاد والمحرق البحريني في البطولة العربية

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 17:18

كتب : هاني العوضي

خالد قمر - الاتحاد - المحرق

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع السادة مسؤولي الاتحاد العربي لكرة القدم بالموافقة على تعديل موعد مباراة نادي الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في البطولة العربية الأندية لتقام الأحد.

وجاء تعديل المواجهة لتقام الأحد 24 نوفمبر في الخامسة والنصف بتوقيت مصر بدلا من يوم 26 من الشهر نفسه.

وتواصل مسؤولي الاتحاد العربي مع الاتحاد السكندري لتعديل موعد المباراة لاتاحة الفرصة للاعبين الدوليين بنادي المحرق البحريني للانضمام لمنتخب بلادهم.

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ويستعد منتخب البحرين للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 والمقرر إقامتها في قطر.

وأعلن الاتحاد السكندري الموافقة على الموعد الجديد بعد تشاور محمد مصيلحي رئيس النادي مع طلعت يوسف المدير الفني.

ومن جانبه قرر طلعت يوسف استمرار برنامج الفريق دون تغيير على أن يخوض مباراة ودية أمام الوحدة السعودي.

وتؤدي بعثة الاتحاد السكندري مناسك العمرة غدا الثلاثاء ويتدرب الفريق يوم الأربعاء قبل أن تغادر إلى البحرين يوم الخميس.

وتغلب الاتحاد السكندري على الفريق البحريني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 3 من الشهر الجاري.

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