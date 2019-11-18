بالفيديو – تريزيجيه يهدر هدفا محققا لـ مصر.. ومحمود علاء والشناوي ينقذان الفراعنة

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 16:35

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - كينيا

أهدر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر فرصة هدف محقق للفراعنة أمام جزر القمر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على جزر القمر اليوم الإثنين لملاقاته في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وفي الدقيقة 65 مرر حسين الشحات بينية متقنة إلى تريزيجيه الذي ضرب مصيدة التسلل ببراعة.

وتسلم تريزيجيه الكرة وسدد بوجه القدم الخارجي لتذهب الكرة إلى خارج الملعب.

وبعدها بدقيقة تسلم سعيد بكاري الكرة داخل منطقة جزاء مصر وراوغ أحمد حجازي وسدد لكن الكرة ارتطمت بمحمود علاء وتصدى لها محمد الشناوي.

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