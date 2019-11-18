تشكيل الزمالك – عنتر ظهير أيمن في ودية الحدود

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 15:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك ضد جنوب إفريقيا الأوليمبي

أعلن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي يواجه حرس الحدود في مباراة ودية.

وشهد التشكيل الدفع بـ عمر السعيد في مركز المهاجم الصريح، ومن خلفه شيكابالا، والمغربي محمد أوناجم.

ويشارك محمد عنتر كظهير أيمن، فيما اكتفى ميتشو بـ محمد حسن كلاعب ارتكاز دفاعي.

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ويفتقد الزمالك لكثير من عناصره الدولية في منتخبي مصر الأول والأولمبي، بالإضافة إلى ثنائي تونس: فرجاني ساسي، وحمدي النقاز.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عنتر – محمود الونش – أحمد زكي – محمد عبد الشافي

الوسط: محمد حسن – يوسف أوباما – كريم بامبو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا

الهجوم: عمر السعيد

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