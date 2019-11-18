بالفيديو - الشناوي يمنع جزر القمر من مباغتة مصر

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 15:33

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - أوغندا

أبطل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر مفعول هجمة مباغتة من جزر القمر.

مصر تحل ضيفة على جزر القمر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت الدقيقة 18 أول هجمات أصحاب الأرض عندما انطلق إبراهيم مادي مباغتا دفاع الفراعنة، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الشناوي على مرتين، محافظا على نتيجة التعادل 0-0.

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وتمتلك مصر نقطة واحدة من تعادلها 1-1 في برج العرب أمام كينيا بالجولة الأولى.

فيما تتصدر جزر القمر المجموعة بـ 3 نقاط من الفوز 1-0 على توجو.

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