بالفيديو - خطأ غريب من حارس جزر القُمر.. وتريزيجيه يهدر مخالفة من داخلة منطقة الجزاء

ارتكب علي أحمادا حارس مرمى جزر القمر مخالفة غريبة وغير اعتيادية في عالم كرة القدم.

مصر تحل ضيفة على جزر القمر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت الدقيقة 11 تعثر أحمادا أثناء تنفيذه ركلة مرمى، لتستقر تسديدته داخل منطقة جزاء، ويرتكب المخالفة بلمس الكرة مرة أخرى قبل أن يلمسها أحد زملائه او المنافسين.

ليطبق الحكم القانون ويحتسب ركلة حرة غير مباشرة لـ مصر من داخل منقطة جزاء جزر القمر، نفذها محمود تريزيجيه، لكن الدفاع وقف حائلا أمام الكرة.

وتمتلك مصر نقطة واحدة من تعادلها 1-1 في برج العرب أمام كينيا بالجولة الأولى.

فيما تتصدر جزر القمر المجموعة بـ 3 نقاط من الفوز 1-0 على توجو.

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